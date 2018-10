2 oct 2018

Lindsay Lohan ha vuelto a verse envuelta en otra de sus interminables polémicas. Una polémica que esta vez ha generado ella misma y que además ha compartido con todo el mundo a través de uno de sus 'stories' de Instagram.

Así es, más de 7 millones de seguidores han sido testigos de un vídeo que Lohan compartió en directo. Un video en el que aparece acercándose a una pareja con dos niños a los que ella identifica como refugiados sirios. Tras esto Lohan pide a los padres llevarse a los niños a su hotel. Una escena cuya duración es de unos 10 minutos y que ya se ha convertido en un foco de comentarios en la red.

Lindsay Lohan trató de secuestrar a dos niños porque creía que eran parte de una cadena de trata de personas mientras que hablaba inglés con un acento muy raro. Y todo en vivo desde su cuenta de Instagram WTF! pic.twitter.com/JLVyeqf1Lk — Paul Lando (@paul_lando) 29 de septiembre de 2018

Todo ocurrió cuando Lohan salía de una discoteca en Moscú. Al ver a la familia en la calle se acerco a los adultos y les preguntó "¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué necesitan?". Tras esto invitó a los dos pequeños a ver una película en su hotel, ante la negativa de sus padres. Una negativa que no sentó nada bien a Lohan y tras la que les comienza a recriminar la situación. Finalmente la pareja recoge sus cosas y se alejan de ella.

Algo que sienta aún peor a Lohan y tras lo que comienzan los insultos y las faltas de respeto hacia los dos adultos, a los que acusa de "tráfico de niños" y de "arruinar la cultura árabe", entre otras cosas. "Están traficando con niños, no me iré hasta que me los lleve. Estoy con vosotros, no os preocupéis", grita la actriz a los pequeños en el vídeo.

Después de increparlos y de perseguirlos durante varios minutos, la madre se cansa de Lohan y mantiene un forcejeo con la actriz que acaba con un empujón a Lohan.

Un vídeo del todo inesperado para los fans de la actriz, que le ha costado miles de comentarios negativos y críticas. Y es que muchos relacionan su actuación con un comportamiento racista. Otros, sin embargo, ven entre la familia y ella un pacto para ser noticia.

