2 oct 2018

Nieves Herrero acaba de realizar la confesión más dura y con mayor repercusión de todas las que haya hecho nunca. Ha sido en una entrevista con el diario 'Público' donde ha relatado ese episodio negro de su vida, que sucedió cuando tan solo tenía entre 3 y 5 años, y que habla de los abusos sexuales que padeció.

La periodista se ha sincerado contando cómo ese amigo de sus padres abusaba de ella. "De ese amigo, que por supuesto dejó de serlo en cuanto mis padres se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan. Desde entonces siento que hay manos de plomo que pesan en el alma", es el relato de Herrero.

Esta se queja amargamente de que no hay derecho de que a un niño le roben la infancia de esa manera, añadiendo que ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Nieves, le dice al entrevistador que se fije en cómo tiembla mientras cuenta algo que había ocultado hasta ahora, convirtiéndola en 'trending topic'.

No soporto cuando me cogen y noto ciertas intenciones"

Asegura que, sacarlo fuera, es una especie de catarsis y, a la vez, puede ayudar a que otras personas se atrevan a contarlo, a no esconderlo en su conciencia.

Y revela las secuelas que le han quedado de aquello: "Cada vez que se me acercaba uno me ponía una coraza. Me acordaba de él y reaccionaba así. Me convertí en una desconfiada. No soporto cuando me cogen y noto ciertas intenciones. Me pongo a la defensiva".

Más noticias de abusos sexuales...

- Sarah Hyland y Busy Philipps confiesan haber sufrido abusos sexuales

- Xuxa recuerda los abusos sexuales que sufrió de niña