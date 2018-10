4 oct 2018

Tras la sonada expulsión de Chabelita Pantoja de 'GH VIP', la hija de la tonadillera ha vuelto a Madrid, tras pasar unos días en Sevilla junto a su madre, Isabel Pantoja.

Un reencuentro que se sucedió semanas después de la polémica llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame' y que podría haber significado un nuevo acercamiento entre madre e hija, pero que junto con la difícil relación que atraviesa con Dulce, ha acabado por hartar a la hija de la tonadillera.

Sobre su reencuentro con su madre, Chabelita ha hablado en la revista' Lecturas' y ha detallado: "Mi madre lloró y me pidió perdón". Y es que asegura de que es consciente que su llamada le condujo y le condujo a la expulsión: "Mantengo que la llamada de mi madre me perjudicó. Le dije: 'Me has dejado como si fuera una homeless'".

En la entrevista también mencionó detalles sobre su actual relación con Dulce. Una relación que podría haberse visto aún más perjudicada tras las declaraciones de Dulce en el polígrafo y que junto con la difícil situación que vive con su madre ha hecho explotar a Chabelita: "Estoy metida en medio. Las dos me hacen elegir. O paran o me voy a vivir a Miami. ¡Me tenéis harta!", ha rematado.

