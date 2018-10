5 oct 2018

Compartir en google plus

A sus 19 años Aitana Ocaña ha dado un importante paso en su vida, se ha independizado. La extriunfita, que vivió en Sant Climent de Llobregat (Barcelona), confesó a través de su cuenta de Instagram su deseo de mudarse a la capital. Y así lo ha hecho. Hace tan solo unos días, la cantante compartió con sus seguidores unas imágenes de su mudanza. En ellas aparecían unas cajas con emotivas dedicatorias de sus familiares y amigos.

Llevaba ya unos días anunciándolo en sus stories de Instagram, donde también confesó que se había hecho un tatuaje junto a su amiga Marta justo antes de llegar a su nuevo piso de Madrid. "Nos hemos hecho un tatuaje simbólico de nosotras... porque me voy a vivir fuera y nos queremos mucho", confesó la cantante.

La identidad de la nueva casera de Aitana ha sido toda una sorpresa. El domicilio, que se encuentra en el céntrico barrio de Fuente del Berro, es propiedad de Blanca Suárez. Hace tan solo un año que la actriz se mudó a su nuevo chalet ubicado en el madrileño barrio de Salamanca, dejando libre su piso reformado. Se trata una vivienda interior y cuenta con dos dormitorios y un baño.

No es ni moderna ni vintage, un poco de ambas" Blanca Suárez

"Hasta ahora mi casa ha sido un piso antiguo del centro de Madrid. Eché todos los muros abajo y conservé las columnas y vigas de hormigón vistas. No es ni moderna ni vintage, un poco de ambas. Lo que más me gusta es una pared de ladrillo de los 50 que descubrí quitando el yeso: es un tesoro", relató Blanca en una entrevista para la revista de decoración 'AD' unos meses antes de marcharse. No sabemos si la decoración seguirá siendo la misma o Aitana le dará un toque más personal a su nuevo hogar, pero según describió la conocida actriz, la pared del baño de la casa está forrada con un papel de palmeras.

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

Más noticias relacionadas...

-Aitana Ocaña se defiende de las críticas tras desafinar en 'OT 2018'

-Así es el gorro de pescador que tiene Aitana y tú también querrás llevar

-Aitana y su camiseta de más de 100 euros que no le vamos a copiar

¿Sabías que Aitana Ocaña es Cáncer? Consulta su horóscopo