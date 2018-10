5 oct 2018

Se ha pasado desde que entró dejando más que claro lo complicado que era para ella, que lleva muchos años viviendo sola, tener que entrar en una casa para convivir con casi una veintena de personas. Aramís Fuster ha dado mucho juego dentro de la casa de 'GH VIP', pero eso se ha acabado.

La semana pasada pedía a sus compañeros que la nominasen y, posteriormente, a los seguidores que votasen para que fuese expulsada del 'reality'. Dicho y hecho. La bruja se convirtió en la expulsada de la noche, quedando salvados El Koala y Miriam Saavedra.

La has cagado Aramís" jorge javier vázquez

Y eso que, instantes antes, le había advertido a Jorge Javier Vázquez que, si no era la más votada, sus intenciones pasaban por permanecer dentro de la casa. Que no iba a abandonar -había amenazado con ello, por eso lo aclaraba-.

Eso sí, celebró con entusiasmo el fin de su participación. El presentador, Jorge Javier Vázquez, le recordó que "las oportunidades hay que aprovecharlas". Y añadía: "La has cagado Aramís... Lo que te espera fuera no es nada bueno...Estabas ahí dentro y eras una de las estrellas del 'reality'. Has perdido la ocasión de darle un vuelco a tu personaje".

