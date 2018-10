8 oct 2018

Compartir en google plus

Hay crisis dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. La relación de Techi y Omar Montes, que comenzó con un 'edredonig' en la casa de Guadalix, está empezando a tambalearse.

Recordemos que Techi entró a la casa con novio y que, públicamente, Alejandro dejó bien claro a la concursante que no quería saber nada de ella. Sin embargo, parecía no haberle importado a la ex de Alberto Isla aunque ahora, está totalmente arrepentida.

Esto no le está haciendo nada de gracia a Omar Montes, ya que se siente totalmente utilizado. Parece que ni si quiera el ex de Chabelita conoce que relación tiene ahora con Techi. Su exmujer, Nuria Hidalgo, con quien tiene un hijo, ha afirmado en 'Viva la vida' que Omar "siempre ha sido muy fogoso". ¿Irá a buen puerto esta relación?

Más noticias de 'Gran Hermano VIP'

- GH VIP: La bronca entre Aramís y Miriam Saavedra: "Eres asquerosa, una desgraciada"

- El (ex) novio de Techi entra en la casa de 'GH VIP'

- Aramís Fuster, expulsada de 'GH VIP'