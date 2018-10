5 oct 2018

Se ha liado en 'GH VIP'. Todo el público está pidiendo la expulsión de Omar Montes, algo que ha llegado incluso a Change.org, por incitar a cometer un delito sexual. Todo ha ocurrido durante una fiesta en la casa cuando Miriam Saavedra, muy borracha pidió a Asraf que le acompañase a la cama.

La ex de Carlos Lozano insistió para que el Míster se metiese en la cama con ella. Ante la negativa, Omar Montes le animó a hacerlo: "Túmbate con ella, tonto, que quiere... Qué tonto eres. Túmbate con ella, gilipollas, que ella quiere... (e imitó gestos sexuales)". "A mí no me van esas cosas", afirmó Asraf. "¿No te gustan las chicas o qué, hermano?", le reprochó algo molesto Omar.

Ante esto, Telecinco decidió sancionar al concursante y dejó la decisión en manos del público. Preguntaron a los espectadores si Omar merecía una nominación directa y el 80% respondió que sí.

