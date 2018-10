6 oct 2018

Compartir en google plus

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James contraen matrimonio este 6 de octubre en el Palacio de Liria. La pareja ha estado preparando con cariño cada detalle de este día tan especial en el que sellarán su amor delante de numerosos invitados. Sin embargo, habrá una importante ausencia: el padre de la novia.

Vanity Fair ha publicado en exclusiva que Fernando Palazuelo, padre de la novia, no ha sido invitado al enlace. El medio asegura que padre e hija no mantienen ningún tipo de relación desde el año 2008, por lo que no ha recibido invitación.

De esta forma, Fernando Palazuelo no ejercerá como padrino y la novia llegará al altar del brazo de su hermano, Fernando Palazuelo Barroso.

Más noticias sobre la boda de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James...

- Así fueron las despedidas de solteros del duque de Huéscar y Sofía Palazuelo

- Sánchez-Dalp, el cura de los famosos, casará a Fernando Fitz-James

- El duque de Húescar se casa con Sofía Palazuelo