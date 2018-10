9 oct 2018 Ángeles villacastín

Charlar con Miriam Díaz-Aroca es fácil. Nos invitó a su casa, situada a las afueras de Madrid, y nos presentó a sus mascotas: Simón, su perro, y su gatita. Pero antes de empezar a conocer a tan ilustres personajes, recordemos, brevemente, quién es Miriam.

Periodista, presentadora, actriz... Trabajó con Pedro Almodóvar en 'Tacones Lejanos' y con Fernando Trueba en 'Belle Époque'. La hemos visto en televisión en 'Mira quien baila' o en las series 'La casa de los líos' o 'Mis adorables vecinos'. Además, ha subido el telón en obras como '101 Dálmatas: el musical'. Y, últimamente, la hemos visto en 'Elígete', un proyecto personal sobre violencia de género.

Corazón Hace años, durante la gira con Adulterios, de Veronica Forqué, ocurrió algo importante en su vida. ¿Me lo puede contar?

Miriam Díaz-Aroca Estábamos en Tenerife, y yo entonces tenía una perrita que se llamaba Tecla. En uno de mis paseos, vi una tienda de animales y entré a comprarle un regalo. Entonces me di cuenta de que había un cachorrito que me miraba y saltaba. Me recordó a Lucas, el perro más importante que he tenido en mi vida. Me quedé flasheada, me sedujo y se vino a casa. Solo tenía tres mesecitos y se llama Simón. Es un starlite tibetan spaniels.

C. ¿Qué fue de Tecla?

M. D. Era un ser excepcional. Recibió muy bien a Simón, pero tuve que sacrificarla y siempre me quedó la sensación de que pude hacer algo más por ella. Él se quedó muy perdido, pero encontró ayuda en los gatitos: mi casa es un hogar de paz, y mis perros y mis gatos son animales de paz.

C. El mito de que los perros se llevan mal con los gatos, ¿es falso?

M. D. Aquí no tenemos ningún problema. Mi gata se siente su novia, le ronronea…, pero él solo quiere jugar y esto sí que es un poco complicado. Juegan de diferente forma.

C. Durante la entrevista Simón entra y sale de la casa. Le tenemos que llamar varias veces para el posado y parece que sabe que hablamos de él. ¿Es tímido?

M. D. Más que tímido, es silencioso. No ladra, pero marca terreno

Simón es un perro tímido y silencioso.

C. ¿A qué se refiere?

M. D. Le dan igual las enseñanzas. Marca las esquinas, y si hay una bolsa de plástico, te deja un regalito. Cuando le digo que eso no se hace, te mira como diciendo: "No lo puedo remediar".

C. Seguro que a Simón le gusta que hablemos de su trabajo. ¿Qué ha supuesto en su carrera profesional la obra 'Elígete'?

M. D. Fue hace dos años y nació como proyecto escénico para sensibilizar a la gente contra el maltrato. Lo dirigí, lo produje y salimos al aire. Ha sido una aventura muy significativa en mi vida, porque es un compromiso social. Un proyecto que se ha convertido en la fundación que presido.

C. También ha rodado, últimamente, dos películas. M. D. Sí, una es 'Me llamo Gennet', de Miguel Ángel Tobías. Es la historia real de la primera africana sordociega que consiguió un título universitario en Europa. Hemos recreado su infancia en Etiopía, y ha sido una experiencia trascendente para mí, algo que no olvidaré. Interpreto el papel de su madre adoptiva, Carmen Corcuera, que la trajo a España para darle una vida mejor. C. En octubre estrena la otra película. ¿De qué trata? M. D. Estrenaremos 'Bernarda', una versión de 'La casa de Bernarda Alba', dirigida por Emilio Ruíz Barrachina, y en ella comparto cartel con Victoria Abril, Assumpta Serna y Elisa Mouliaá. Hago el papel de Poncia. C. ¿Qué le queda a Miriam Díaz-Aroca por hacer? M. D. Todo. Me queda por hacer todo. Además de lo que te he contado, tengo un proyecto de una serie para televisión con Belinda Washington. Somos una pareja que funcionamos muy bien-

Miriam Díaz-Aroca junto a su perrito Simón. pinit

C. Miriam, ¿quién cuida de Simón cuando trabaja?

M. D. Si puedo me lo llevo. Es un gran viajero, pero si no, se queda con mi madre o mis hermanas. Sabe estar en las casas, aunque no sean la suya.

