5 nov 2018 ángeles villacastín

Compartir en google plus

En su nuevo disco, Pedro Guerra cuenta con la participación de Rozalén, Pablo López, Juanes y Vanesa Martín. Además de charlar de música, hemos querido hacer un homenaje a todos los perros mayores.

Lo hacemos a través de Lola, una labradora que lleva más de 15 años compartiendo su vida con Pedro y su familia.

Corazón Lola ha hecho un gran esfuerzo para vernos, tiene algunos achaques, pero no se rinde, es una luchadora y, poquito a poco, nos sigue por el parque para hacer el posado. Pedro, ¿recuerda cómo se conocieron?

Pedro Guerra Lo recuerdo perfectamente. En aquel momento, Rosa Lagarrigue era mi mánager y tenía una pareja de labradores. Tuvieron una camada y me dijo que me regalaba uno de los recién nacidos. Fue mi hija Lara, que ahora tiene 24 años, la que la eligió.

C. ¿Se ha encargado de su educación?

P.G. Al principio le pusimos un adiestrador porque nos lo recomendó el veterinario. Se llamaba Carlos y había sido guardia civil: creo que son los mejores adiestradores. La educación, que fue en este mismo parque, duró unos tres meses. Fueron las cosas básicas, para estar dentro de la casa.

C No suelo entrometerme en esto, pero ¿Lola ha tenido relaciones amorosas con los de su especie?

P.G. Lola ha tenido embarazos psicológicos, lo que le produjo problemas de salud y tuvimos que esterilizarla. Es curioso, pero uno de los embarazos coincidió con el de mi mujer, que estaba embarazada de nuestro hijo pequeño, Pedro.

C. Lola, tiene más de 15 años, ¿hay que tratar de otra forma a los perros cuando se hacen mayores?

P.G. Exige más cuidados, como pasa con una persona mayor. Lola tiene su medicación y es posible que le haya cambiado un poco el carácter. No es tan juguetona, no se come los calcetines ni los muebles como cuando era pequeña.

El directo vuelve a ser una vía de escape"

C. En la adopción, los perros mayores son los menos queridos ¿por miedo?

P.G. Los animales aportan muchísimas cosas y, aunque un perro sea mayor, hace mucha compañía. Te ordena la vida, son muy agradecidos y te guardan una fidelidad que no mantienes con los seres humanos aunque los cuides.

C. Dejamos el paseo y nos sentamos en un banco del parque para que Lola descanse. Hablemos de trabajo. ¿'Golosinas 2018'?

P.G. 'Golosinas' es el álbum con el que inicié mi carrera en solitario. Esta versión es una reedición, pero remasterizado. Hay canciones nuevas y han colaborado Rozalén, Pablo López, Juanes y Vanesa Martín. Pronto empezaremos la gira -2 de noviembre, Tenerife; 16 de enero en el Teatro Circo Price de Madrid y 15 de febrero en el Palau de la Música de Barcelona-.

C. Han pasado más de 20 años, ¿cómo ha evolucionado Pedro Guerra?

P.G. Reedito este ábum porque estaba definido el artista que soy. La evolución tiene que ver con lo que he vivido y lo que he incorporado, pero la esencia ya estaba en el primer álbum.

C. ¿Ha cambiado mucho el panorama musical desde entonces?

P.G. Sí, hace 25 años cuando salió este álbum no existía ni la telefonía móvil. Las redes sociales han cambiado los hábitos de consumo, yo creo que ahora es más difícil llegar a la gente. Aparentemente está Internet, se puede grabar y subirlo a la red, pero no significa que lo vayan a escuchar. Antes las discográficas apostaban más por la música.

C. ¿Las redes sociales pueden poner en peligro los conciertos en directo?

P.G. No, con la crisis de 2008 hubo un bajón, la gente no se lo podía permitir, pero 10 años después ha vuelto a resurgir y los conciertos se llenan. El directo vuelve a ser una vía de escape.

C. En 2002 el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria le encargó un trabajo sobre género. Desde entonces se han producido casi mil asesinatos machistas. ¿Se ha visibilizado más la desigualdad.

P.G. El álbum se llamaba 'Hijas de Eva', me encargaron una obra y decidí hacer un monográfico sobre género. Cada canción recogía una temática en la que la mujer era discriminada: maltrato, ablación, aborto selectivo, burka… Desde entonces hay una visibilidad de la desigualdad. Empezamos a entender que no hace falta llegar a la muerte por violencia. Existen los micromachismos que hacen que las mujeres se encuentren en una situación de vulnerabilidad y desigualdad.

Más noticias de la sección de mascotas...

- Agoney: "'OT' ha sido la puerta a mi sueño"

- José Antonio Luque: "En el fútbol también ha habido crisis"

- Miriam Díaz-Aroca: "Tengo un proyecto de televisión con Belinda Washington"