10 oct 2018

Según ha informado la Casa Blanca, Donald Trump y Kanye West (marido de Kim Kardashian), se reunirán este jueves para hablar sobre la reforma penitenciaria. Un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y el rapero, en el que almorzarán y también debatirán sobre cómo prevenir la violencia de pandillas. Algo que ya comenzó Kim Kardashian durante una reunión en septiembre.

En su visita, Kanye West también se reunirá con el yerno y asesor mandatario, Jared Kushner, según ha informado en su comunicado la Casa Blanca.

En los últimos meses el rapero ha demostrado en más de una ocasión su buena relación con Donald Trump, de hecho el pasado mes de abril lo hacía público a través de Twitter: "No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la gente no puede obligarme a que no lo quiera. Ambos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace nadie. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho al pensamiento independiente". Un gesto que le ha costado las críticas de algunos de sus seguidores.

Recordemos que este no se tratará del primer cara a cara entre Kanye West y Donald Trump. Y es que en diciembre de 2016 tuvieron su primer encuentro en Nueva York, antes de que el presidente asumiera el nuevo cargo.

¿Cómo se tomarán este nuevo encuentro sus seguidores?

Más noticias de Donald Trump...

-Stormy Daniels revela el tamaño del pene de Donald Trump

-Sabemos a qué perfume huele Melania Trump

-Kim Kardashian cuenta que estaba desnuda cuando la llamó Donald Trump

¿Sabías que Donald Trump es Géminis? Consulta su horóscopo