10 oct 2018

Dicen que estuvieron a punto de casarse -aunque hay quienes sostienen que los preparativos de esa boda jamás llegaron a existir-. Pero el amor se les acabó a María Jesús Ruiz y Julio Ruz. Según sostiene ella, porque su familia, que es lo más importante, no aprobaba la relación.

Sin embargo, la sombra de que hubiera terceras personas por parte de él, parece la teoría que más se acerca a la verdad. Una de esas personas que podría haberse colado en el que iba a ser matrimonio es Carolina Sobe.

Ayer por la tarde, esta y María Jesús protagonizaron un cara a cara en el plató de 'Sálvame' que acabó de la manera más dramática para la modelo. El motivo, un mensaje enviado a Sobe en el que Julio se refería a su ex con palabras muy despectivas.

Que le den mucho por saco a la mugrosa esa de la isla"

Según Carolina, el empresario le mandó un mensaje, mientras Ruiz estaba concursando en la isla de 'Supervivientes', de lo más hiriente para ella. "Pero que guapa eres, que le den mucho por saco a la mugrosa esa de la isla, yo quiero matrimonio con la Sobe", habrían sido sus palabras.

Al escucharlas ayer, María Jesús, destrozada, no pudo contener el llanto. Ni eso ni reprender a Carolina que no le hubiese afeado la conducta al que no sabemos muy bien si es su pareja en la actualidad: "Y tú, como mujer, ¿cómo no le dices que se estaba pasando al decirme eso?".

