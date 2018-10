11 oct 2018

Seguramente, María, concursante de 'OT 2018', no se imaginaba la que se le venía encima. A la joven le tocó interpretar una canción de 'El canto del loco' en la gala 3, 'Contigo'. Durante esa gala, se emitió un vídeo en el que se podía ver a María hacer un comentario sobre el grupo.

"No me gusta El Canto del Loco", sentenciaba. Pero lo peor estaba por llegar, porque, acto seguido, pronunciaba unas palabras que no hicieron ni pizca de gracia a los seguidores del vocalista de la bada: "Es que Carlos canta mejor que Dani Martín".

Bastaron unos segundos desde que pronunció la sentencia para que Twitter se llenara de comentarios en contra de María, sacando las uñas por el cantante. La cara de Roberto Leal -que también fue protagonista de la noche por su camiseta-, experimentado en estas lides, era poema tras la emisión de ese vídeo.

Uno de los que dio la cara por Dani fue un extriunfito, Guillermo Martín, que no dudó en escribir en su tablón: "Ahí está el error, el tener una voz privilegiada llena de colores y octavas no te da la capacidad de contar lo que cantas. Viva @_danielmartin_ y sus verdades!".

Ya saben: lo mejor es no enfurecer a los 'grupies'.

