11 oct 2018

La versión de Miki y Joan Garrido de 'Friday, I'm in love', de The Cure, le costó al segundo de ellos ser uno de los nominados de la noche de la gala 3 de 'OT 2018'. Joe Pérez-Orive tenía más que claro que, uno de los dos, iba a tener que pasar una semana complicada sabiendo que puede concluir su participación en el programa.

"No habéis sabido interpretar bien el término arrastrar. Joan has estado tosco, áspero y tu tono se ha asemejado a una trompeta de feria. Miki te he visto con intención de brillar pero no lo has hecho. Has gesticulado de manera rígida y no has conectado conmigo", sentenciaba antes de conocerse que Joan estaba nominado.

No has evolucionado desde la gala 0" ana torroja a damion

¿Quién le acompañará para ponerse en esa tesitura? Damion, algo que ha generado mucho debate en las redes sociales. El joven arrastra a un buen número de seguidores en Twitter que no se imaginan este 'OT' -ni casi la vida por el dramatismo de sus palabras- sin él.

Ana Torroja no estaba de acuerdo con esa legión de fans. "No has evolucionado desde la gala 0", era el argumento que esgrimía para sostener la nominación.

Ahora, el destino de ambos, está en manos de los espectadores.

