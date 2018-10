15 oct 2018

Sí, lo sabemos: la famosa casa de 'Gran Hermano' que se alza en Guadalix de la Sierra no es, precisamente, 'La casa de la pradera' -entre otras cosas, porque está sobre una colina que le permite estar algo protegida de las mirada- sino, más bien, es la casa del terror que hay en muchos parques de atracciones. Monumentales broncas, estrategias acompañadas de puñaladas por la espalda… Son muchos los espectáculos que dan los concursantes. No todos malos, pero malos, haberlos hailos…

Y este 'GH VIP' no se escapa. Con anécdotas de más o menos gusto, como esa bruja sin bragas que creía vivir en Guarralix; novios que rompen en directo por ataques de cuernos; una concursante que se mete desnuda en la ducha mientras otro está frotándose con jabón; un galán de chándal y gorra que anima a su colega a meterle mano a una chica que no recordará salvo la resaca… ¡Y los que vendrán!

Hay conductas que generan polémica. Está claro que cada una de ellas debe recibir un castigo acorde con la gravedad del asunto, y no necesariamente dejarlo todo en manos de la audiencia.

Las musas de La 2

Maika Makovski, presentadora del programa, junto a Enrique Bunbury. pinit

Tal vez recuerden aquella campaña de TVE en los tiempos de Ramón Colon: "La 2, para una inmensa minoría". Como concepto, sigue siendo válido. Es más, conviene reforzarlo. Porque TVE es más que un grupo de cadenas de televisión -La 1, La2, 24h, Teledeporte, Clan…-. Es un servicio público que debe informar, entretener, fomentar la cultura -tanto desde la producción como desde la promoción- y difundir valores que nos haga una sociedad mejor.

Suena a utopía, lo sé, pero no está de más ponerse exigente y ambicioso con un ente público que, por definición, pagamos todos. Por eso, cuando vemos que la audiencia de 'La hora musa' fue de un 1,7% no podemos hacer más que esperar que suba semana a semana. Primero, porque se lo merece. Segundo, porque viendo las reacciones de los espectadores en las redes sociales, siempre críticos, queda claro que el programa no solo gustó, sino que también convenció. Inspirado en un formato de la BBC -'Later with Jools Holland'- y dirigido por Óscar García Blesa, responsable del ya mítico 'Cachitos de hierro y cromo', 'La hora musa' contó con una presentadora con ángel, Maika Makovski, y unos invitados de hicieron las delicias del público 'indie': Franz Ferninad, La Mala Rodríguez y Juan Perro.

Música y voces en directo, entrevistas y los reportajes de Víctor Clares nos descubrirán, semana a semana, claves del mundo de la música, anécdotas y curiosidades de la industria musical que sorprenderán a quienes desconocen los entresijos del mundillo. Hay una inmensa minoría de espectadores para programas así.

Más Eurovisión

Netta, ganadora de Eurovisión 2018. pinit

Desde la publicación, el 4 de octubre, de las bases de participación para las canciones seleccionadas para poder representar a RTVE en Tel Aviv, las 'webs' dedicadas a informar sobre el festival son un hervidero de apuestas. Recordemos que la próxima edición del certamen viene con polémica: tras la victoria de Israel, la UER descartó Jerusalén como sede. Se llegó a hablar de Austria como país anfitrión alternativo debido a motivos económicos, pero se ha elegido Tel Aviv como sede de una final que tendrá lugar el 18 de mayo de 2019.

Nuestra canción saldrá de la selección que los compositores podrán enviar, hasta el 15 de noviembre. Los 16 concursantes de 'Operación Triunfo' entrarán en la quiniela, a diferencia del año pasado, en el que solo fueron los finalistas. TVE también podrá invitar a otros autores. Los 20 finalistas serán presentados para que los espectadores voten las canciones. Las tres favoritas pasarán a una gala especial en la que se interpretarán otros siete temas elegidos por un jurado en el que participan, entre otros, los profesores de 'Operación Triunfo'.

