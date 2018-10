22 oct 2018

Compartir en google plus

Ha sido una semana intensa de provocaciones. Los espectadores de 'GH VIP' están atrapados en un 'crescendo' dramático que ni una legión de guionistas podrían crear con un tratamiento lisérgico. Cada día es un circo de tantas pistas como tramas tienen abiertas los habitantes de Guadalix.

Y, por si fuera poco, TVE ha tenido en los años 80 la base con la que alimentar en el presente nuevas polémicas: por un lado, recordando en 'Cuéntame' la inolvidable anécdota del pezón de Sabrina en la gala de Nochevieja de 1988. Por otro, la revivida por los chicos de 'OT' -sin que ellos fueran conscientes del debate nacional, al menos, hasta el día de la gala- con el tema de la "mariconez" de la canción de Mecano, interpretada por María y Miki.

Si en los 80 llega a existir Twitter, no sé qué se habría dicho de la italiana que dejó escapar su pecho -seguramente habría tenido que abandonar el país-. La que se ha montado alrededor de la petición de cambiar "mariconez" por "estupidez" es desproporcionada: tanto en las redes, con la participación de políticos de todos los siglos, como en el propio 'talent' -que sepamos nunca se había pedido permiso a los autores para cambiar las letras-, implicando al jurado y a concursantes en una espiral que, eso sí, ha sido una brutal campaña de promoción. Y de audiencia.

El reto Chicote

Alberto Chicote tiene nuevo programa. pinit

Alberto Chicote -que ha perdido 31 kilos- lo tiene crudo: su nuevo programa, '¿Te lo vas a comer?' (La Sexta), se ha estrenado en miércoles, frente a dos monstruos de la audiencia: 'OT' y 'The Good Doctor'. En el pasado FesTVal de Vitoria charlamos con el chef y nos comentó cómo, sin ser periodista, se había implicado hasta los tuétanos en un proyecto que le ha llevado a enfrentarse a la cruda realidad de las estafas alimentarias, de las falsas empresas del sector, del pésimo servicio de comidas de hospitales públicos y otros negocios turbios relacionados con lo que comemos.

Lejos de su experiencia anterior, en este programa no acude donde le llaman, sino donde necesita investigar, descubrir la verdad, enfrentar a los gestores con datos que ponen los pelos de punta. Comer comemos todos y, a veces, no somos conscientes de lo importante que es que no nos den gato por liebre. El programa combina la investigación con la denuncia, con un montaje de ritmo trepidante para enganchar al espectador, pero, también, con testimonios que ponen los pelos de punta.

Los académicos votan

'Fariña', entre los posibles premiados de los Iris 2018 pinit

El martes se conocerán los devaluados Premios Iris que la Academia de Televisión concede cada año con serios problemas de organización -las galas están a la altura de cualquier evento de colegio mayor-, pero, sobre todo, con dificultades para encontrar una cadena que la emita o lograr la participación de Mediaset. Mientras estas dos últimas cuestiones no se resuelvan, los galardones no estarán a la altura de lo que merece la institución.

Y es ridículo que algunos puristas digan que la ausencia de Cuatro o Telecinco es irrelevante por la escasez de programas 'premiables', cuando la dirección de producción de 'Supervivientes' o la edición de 'Gipsy Kings', por ejemplo, son realmente espectaculares. Presentada por Boris Izaguirre, la gala ya tiene ganadores: Ana Blanco, uno de los rostros más conocidos de los Informativos de TVE, se llevará el premio a la trayectoria Jesús Hermida.

Además, el jurado ha concedido el premio a la dirección Antonio Mercero a Carlos Sedes y Jorge Torregrosa, por 'Fariña', "por una puesta en escena absolutamente realista y una magnífica dirección de actores". También son reconocidos 'Clásicos y reverentes' (TVE), por unir cultura y entretenimiento; Jalis de la Serna, por sus reportajes de 'Enviado especial' (La Sexta); Elena de Lorenzo, figurinista de series como 'Hermanas' o 'La embajada'; 'Eso no se pregunta', serie de documentales de Telemadrid que da voz a colectivos poco visibles y, por último, 'Informe Robinson', un clásico de los deportes que Michael Robinson ha llevado con éxito de Canal+ a Cero.

Más crónicas televisivas de Antonio Albert...

- La casa de la Pradera no está en Guadalix

- La casa de Bertín Osborne se enfría

- Isabel Pantoja se abona a Telecinco