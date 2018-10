15 oct 2018

Chabelita Pantoja y Omar Montes se han vuelto a ver las caras en el plató de 'Gran Hermano VIP'. El programa inauguró una nueva sección donde el concursante fue interrogado por la presentadora, dejando a la luz algunas sorprendentes verdades y una inesperada confesión.

Allí declaró haberse arrepentido de acostarse durante su paso por la casa con Techi. "Me arrepiento porque sé que no tenía que haberlo hecho, no por ella, lo tenía que haber hecho por mí, por respetarme, que lo ha visto toda España", afirmaba. Ante eso, Chabelita no podía dar crédito a lo que escuchaban sus oídos.

Más tarde vino el momentazo de la noche cuando Omar Montes se declaró a Chabelita Pantoja: "Yo vengo de un sitio en el que a veces nos expresamos de una manera pero no quiero que te sientas atacada", comenzaba. "Te quiero y siento que hayamos acabado así. Si yo quisiera darte un beso, no lo haría porque mi corazón no me dejaría, pero te quiero. Y si pudiera, te daba un beso", afirmaba.

Ella, con ojitos de enamorada, respondía: "Yo también siento haber acabado así. Ya te pedí perdón. Me sentía mal por todo lo que había pasado". Omar también confesó que la dejó movido por el odio. Todo parece indicar que entre ellos dos todavía queda un fuerte vínculo que podría hacer renacer su relación.

