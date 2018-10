15 oct 2018

Techi es una de las concursantes que más juego está dando dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Entró con novio pero parece que las paredes de la casa de Guadalix han hecho que se olvidara de todo.

Primero intentó tener algo con Tony Spina y Asraf, dos concursantes de 'GH VIP'. Tras fracasar, Omar Montes, expareja de Chabelita, cayó en sus redes y ambos protagonizaron varios 'edredoning' de los que luego parece haberse arrepentido. Tras la expulsión de Omar, Techi ha vuelto a recordar a la persona que tenía fuera de la casa.

Se llama Alejandro y anoche entró por vía telefónica en la casa de 'GH VIP'. "Todos los días hablo de ti, escribo de ti. Tengo un sentimiento de culpabilidad que no te imaginas y me gustaría tener una conversación contigo cuando salga de aquí", afirmaba Techi, hundida.

Alejandro, perdonando a Techi, se sinceró: "Tú has hecho tu vida dentro y yo la hecho fuera. Yo no te guardo rencor, acepto tu perdón. Pero a nivel de relación yo no puedo volver con una persona que me ha hecho eso", concluía.

Más noticias de 'Gran Hermano VIP'

- 'GH VIP': Omar Montes, arrepentido de haberse liado con Techi

- 'GH VIP': Omar Montes acusa a Techi de utilizarle

- 'GH VIP': críticas a Jorge Javier Vázquez por negar el acoso a Miriam Saavedra