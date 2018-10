17 oct 2018

Compartir en google plus

Jorge Javier Vázquez ya ha superado su ruptura. O al menos eso parece. El presentador ha mejorado su aspecto físico y también ha abierto su corazón al amor en app de ligoteo.

Ha sido durante una entrevista con 'LOC' donde el presentador de 'GH VIP' ha confesado que se encuentra en un momento de su vida donde quiere disfrutar del sexo. "Estamos viviendo un momento hipersexualizado en el que todo te empuja a follar. Es como que, si no follas, estás perdiendo el tiempo... Y no es así. Yo quiero pararme y disfrutarlo", confiesa.

Además, Jorge Javier Vázquez se encuentra actualmente en Grindr, la app de ligues para gays. "Me preguntan si soy yo de verdad, de verdad, de verdad... Eso me parece un coñazo... O como cuando te preguntan qué haces aquí...Pues, chico, lo mismo que tú", declara en la entrevista. Al parecer, el presentador tiene mayor éxito entre los chicos jóvenes: "Me estoy dando cuenta que tengo mucho tirón entre los veinteañeros y hay una cosa muy buena: a mi edad la vida ya la tienes hecha y es bastante complicado que te sorprenda".

Más noticias de Jorge Javier Vázquez

- Jorge Javier Vazquez habla sin tapujos de su vida sexual

- Jorge Javier responde a Isabel Pantoja en 'Sábado Deluxe'

- Los problemas económicos de la empresa de Jorge Javier Vázquez

¿Sabías que Jorge Javier Vázquez es Leo? Consulta su horóscopo