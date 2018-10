15 oct 2018

Malas noticias para los seguidores de Malú. La artista se ha visto obligada a posponer su gira después de sufrir un accidente durante los ensayos que le ha obligado a pasar por quirófano.

Una caida provocó una rotura de ligamentos en el tobillo y, tras ser trasladada a urgencias, los médicos informaron a Malú de que debía ser intervenida de inmediato. El postoperatorio tenía una extensión de seis meses, pero la artista ha informado que tendrá una recuperación exprés para poder subirse a los escenarios dentro de un mes.

Visiblemente afectada, Malú relataba con sus propias palabras el drama de su caída y cómo se siente al tener que posponer el inicio de su gira.

"Este fin de semana, durante los ensayos generales de la gira estaba en el escenario y sufrí un accidente. Tuve una de las caídas más tontas de mi vida, pero también la más agresiva. Me llevaron corriendo a urgencias y aunque yo tenía fe en que iba a ser una tontería resultó que era una rotura de ligamentos del tobillo. El médico automáticamente dio como pronóstico operar, esa operación suponía estar seis meses hasta poder subir de nuevo a un escenario con vosotros", explica.

"Ha sido un fin de semana de locura, en el que me han hecho muchos favores para hablar con muchos médicos por llevar un tratamiento más conservador, que conlleva mucho trabajo de rehabilitación y fisioterapia, un tratamiento duro y difícil, pero que me permitiría estar en un mes encima del escenario es desolador, la misma desolación que podéis estar sintiendo vosotros la tengo yo, porque estaba preparando el show más bonito de toda mi vida, con todas las fuerzas y ganas. Es de las cosas más frustrantes que me han pasado dentro de lo malo la buena noticia es que vamos a trabajar muy duro y muy fuerte para volver".

"Tenemos que posponer un mes el arranque de gira. Espero que se puedan reubicar fácilmente todos los conciertos", concluye.

