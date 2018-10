15 oct 2018

A pesar de ser un concurso, Paz Vega ha sufrido un ataque de ansiedad en 'Masterchef Celebrity'. La actriz participa en una de las ediciones más divertidas del programa aunque la competición no cesa en ningún momento.

A pesar de que los jueces han reconocido que Paz Vega es una buena cocinera, la presión ha podido con ella. Se trataba de la prueba de eliminación. Al acabar su plato, comenzó a llorar de manera repentina. Eva González no dudó en preguntar a la actriz si le pasaba algo, y ésta, vergonzosa reconocía haber sufrido un ataque de ansiedad: "Es que no lo puedo controlar. Qué vergüenza. Me ha dado un ataque de ansiedad", confesaba.

Jordi Cruz no dudó en animarle, afirmando que la actriz es muy buena cocinera: "Cuando te abras, que todavía no lo has hecho, descubriremos a Paz", afirmaba. Esperemos que la actriz ya se encuentre en buenas condiciones para hacer frente a las siguientes pruebas.

