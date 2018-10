16 oct 2018

Compartir en google plus

Es quizá una de las revelaciones más sorprendentes de los últimos días. Will Smith y Jada Pinkett han hablado de uno de los pasajes más difíciles de su matrimonio y el actor ha contado que la actriz y presentadora estuvo llorando prácticamente sin parar durante 45 días seguidos.

Estas sorprendentes revelaciones las hizo la pareja en un programa de televisión. Se trata del espacio 'Red Table Talk', un programa de televisión novedoso que se emite a través de Facebook presentado por Jada Pinkett, su hija Willow y su madre, Adrienne Banfield-Jones. Aunque la nueva temporada del programa se estrena el día 22 de octubre, las declaraciones de Will Smith sirven de adelanto.

“Hubo un periodo en el que mamá se levantó y lloró durante 45 días seguido. Empecé a llevar un diario”, le decía Will Smith a su hija. “Te perdiste algunos días”, le respondía Jada con sorna. “Sucedía cada mañana”, relataba Smith. “ Yo creo que ha sido cuando peor me he sentido en nuestro matrimonio. Estaba fallando de forma miserable”, reconocía el actor.

Sobre qué era lo que hacía llorar tan desconsoladamente a Pinkett o qué había provocado esa crisis matrimonial no desvelaron ni un detalle, pero en otro de los vídeos de promoción de la nueva temporada del programa, aparecía Smith visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos tras hacer referencia a sus problemas. Y eso que antes de sentarse le había advertido a su mujer que no lograría sacarle ningún secreto.

Además de a ese oscuro periodo, Smith también habló de su relación. “No creo que debamos llamarnos matrimonio nunca más”, decía el actor. Su mujer asentía, mostrándose de acuerdo. Porque según ha explicado en otras ocasiones, “nos referimos a nosotros como compañeros de vida. Y cuando estás en ese punto te das cuenta de que estás con alguien para el resto de tu vida. No hay quien rompa eso. No hay nada que ella pueda hacer. Nada que pueda romper nuestra relación. Ella tiene mi apoyo hasta la muerte y es fantástico estar en este punto”.

Más noticias sobre Will Smith

- La suegra viral de Will Smith

- Marc Anthony, profesor de baile de Will Smith

- El reencuentro de Will Smith y Carlton Banks

¿Sabías que Will Smith es Libra? Consulta su horóscopo