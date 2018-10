17 oct 2018

No es muy dado a hablar de su vida privada, aunque sí que es cierto que es de esos futbolistas que nos regalan algunos de sus momentos íntimos en las redes sociales. Hablamos de Álvaro Morata, que ha concedido una entrevista a el diario 'El Mundo' en la que se abre y explica que, aunque sean ídolos, ellos también pasan por malos momentos.

Es más, advierte que, todo eso que vemos en las redes sociales, muchas veces no se corresponde con la realidad. "Hay veces que Instagram es una falsa felicidad", comienza antes de añadir: "Hay días en los que estás triste y pones una imagen de felicidad que realmente no refleja como tú te sientes ese día. Bueno, al final es una cosa que también nos hace ganar dinero, estar más valorados en los contratos publicitarios…".

Además, advierte del daño que les ha hecho a los deportistas de élite las nuevas tecnologías: "Ahora, sales por ahí a tomar una cerveza, en tu día libre, que no pasa nada, porque somos jóvenes y porque no te cuides un día no pasa nada, y hay 300 móviles a tu alrededor para sacarte una foto".

Son programas que no aportan nada, pero la gente los ve"

El delantero, hoy en las filas del Chelsea, también aprovecha la conversación con el periodista para hacer una reflexión sobre los ‘realities’ que no sabemos qué tal habrá sentado en el seno de Mediaset España. "En España hay programas como 'Gran Hermano', que todo el mundo lo critica , pero luego es lo más visto. O 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que muchas veces nos unen a los futbolistas con los protagonistas de esos programas y no sabemos ni quiénes son... Son programas que no aportan nada, pero la gente los ve", han sido sus polémicas palabras.

Sin duda, estamos ante la entrevista más personal de Morata.

