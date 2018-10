17 oct 2018

Su relación permaneció ajena a los focos durante más de dos décadas, pero con la ruptura sentimental parece que ha llegado la confirmación de que entre ellos hubo una relación estable y larga. También que la separación no será sencilla. El escultor Nacho Palau y Miguel Bosé han decidido emprender caminos separados después de 26 años de relación y están ahora en conversaciones para ver qué sucede con la custodia de sus cuatro hijos.

Según publica el diario 'El País', Palau ha contratado los servicios de un bufete de abogados situado en Valencia y a través de ellos ha hecho público un comunicado en el que reconoce que han sido pareja y que además deja entrever que no hay acuerdo entre las partes en los términos de la ruptura.

"Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Don Miguel Bosé Dominguín durante más de 26 años, y como quiera que han fracasado las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando, Don Ignacio Palau Medina ha encargado a este despacho profesional la interposición de las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores", afirma el comunicado remitido por el despacho Ortolá Dinnbier.

Uno de los puntos de conflicto puede haber sido la decisión del cantante de instalarse en México con dos de los niños, ciudad a la que llegó sin la compañía de sus otros dos hijos y de quien había sido su pareja durante más de dos décadas y que había permanecido en un discreto segundo plano todo este tiempo. De él y de su relación hasta ahora no se había sabido, dado el hermetismo con el que Miguel Bosé ha tratado siempre los temas referidos a su vida privada. Por el momento el cantante no ha hecho comentarios sobre este comunicado ni sobre una ruptura que no está siendo tan discreta como quizá hubiera deseado.

