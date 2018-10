18 oct 2018

No se encuentra aún preparado para dar declaraciones. La experiencia está siendo dura. Muy dura. Así que, ayer, Álex Lequio no podía faltar al décimo aniversario de Miss Sushi, pero no habló con los medios que allí le esperaban.

El hijo de Ana Obregón, emocionado, posó con una gorra hacía atrás para los compañeros de la prensa gráfica. Y simplemente se limitó a agradecer el cariño que ha recibido en estos meses que ha tenido que recibir tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos: "Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecido por todo el apoyo. Y nada... ánimo a todos los luchadores. Gracias de corazón".

Eso sí, una vez en casa, ya más calmado, colgó una foto en sus redes sociales y se excusó por no haber sido más extenso en su discurso. Por no haber afrontado una conversación que, seguramente, mantendrá con la prensa más adelante.

Me hubiera gustado hablar más con los medios que ha asistido, pero aún no es momento"

"Miles y miles y más miles de gracias a todos los que han venido hoy al décimo aniversario de @misssushioficial. Me hubiera gustado hablar más con el equipo de medios tan maravilloso que ha asistido, pero todavía no es el momento", comenzaba su mensaje.

Y anunciaba que le veremos pronto en otro acto que ya tiene entre manos: "Os veo a todos en el evento solidario que estoy organizando con la fundación #CAICO. Ánimo a tod@s l@s luchadores/as".

