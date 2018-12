7 dic 2018

La historia viene de lejos, pero fue en septiembre de 2017 cuando Javier Santos, de 42 años, inició de nuevo el proceso judicial en el que ahora se ven envueltos los Iglesias. Por aquel entonces, Santos presentó una demanda de filiación contra el cantante.

Era la tercera vez que intentaba demostrar que entre ellos había una relación, aunque la primera, iniciada en los años 80, corrió a cargo de su madre, María Edite Santos, y la segunda, en 2003, no fue admitida por el juzgado de Marbella. En esta ocasión, sin embargo, el caso ha avanzado.

Esta vez, tres meses después de presentar la demanda, fue admitida a trámite por el juzgado de primera Instancia número 13 de Valencia. Según un comunicado emitido entonces por el bufete de abogados Osuna, que representa a Santos, el motivo para que se admitiera es que el joven es "genéticamente hijo de Julio Iglesias".

También el propio Javier, en conversación con Corazón contaba esos días que "el principal argumento es que existe una prueba científica irrefutable que determina, al 99,9% que soy hijo biológico de don Julio Iglesias de la Cueva. Pido que se me reconozco como tal". Se refería a esa muestra obtenida por un detective privado a partir de la ya famosa botella de agua de Julio José Iglesias.

La prueba de ADN

Fue en ese momento el juez quien solicitó una prueba de paternidad al cantante, ya que la presentada por Sánchez se considera indicio de prueba pero no tiene validez jurídica. Desde entonces el proceso se ha dilatado en el tiempo. Según el despacho de abogados que defiende los intereses de Javier Santos, intentaron notificarle la demanda de filiación a Julio Iglesias en su residencia de Ojén (Málaga), pero según publicaron diversos medios, los empleados de la finca andaluza no la recogieron, por lo que no llegó a sus manos.

Fue en abril de este mismo año cuando los letrados de Iglesias remitieron un escrito en el que solicitaban que se le notificase la demanda en Punta Cana, lugar en el que el cantante tiene fijada su residencia. Sin embargo, según dijo el abogado de Sánchez, en declaraciones al diario ABC, "el sistema judicial en Punta Cana tiene deficiencias que dificultarían la notificación de la demanda".

Las últimas informaciones al respecto apuntan a que el cantante no tiene intención por el momento de someterse a la prueba. Al menos eso se desprende del hecho de que haya agotado los plazos para realizarla.

Por eso, el siguiente paso puede ser solicitar de manera formal a alguno de sus hijos, que sean ellos quienes lo hagan. "Si nadie acepta, pues mejor también... los jueces lo interpretarán como algo negativo", comentaba el abogado de Santos. Así pues, habrá que esperar a ver cuál será el siguiente paso de los letrados, o del propio juez, que podría llamar a ambas partes a una vista oral antes de decidir si falla a favor de Santos o de Iglesias.

