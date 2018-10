21 oct 2018 Carlos González

Compartir en google plus

Nueve alumnos la esperaban en el colegio de Crathie. Solo nueve. Por ellos renunció a la boda de su sobrina Eugenia y dejó solo a Carlos de Inglaterra en el enlace. La cita se había fijado mucho antes en su agenda y Camilla no quiso renunciar a ella. Después, y para rematar la jornada, visitó un pabellón en la zona que lleva el nombre de su marido. Esa fue la explicación oficial. Lástima que el fuerte viento derribara un árbol en la carretera y la posible reina consorte llegara tarde a la cita. Al menos, eso sí, el tronco no le cayó en la cabeza.

Pero, ¿resulta creíble esta excusa?, ¿tan en serio se toma sus obligaciones la duquesa de Cornualles?, ¿acaso los demás miembros de la monarquía británica no tenían otros compromisos y los anularon?

Por no entenderlo, no lo entienden ni los propios protagonista del acto. El colegio se encuentra muy cerca del castillo de Balmoral y los habitantes de la zona declararon al 'Daily Mail': "Estamos muy acostumbrados a ver a la familia real, forman parte de la comunidad de Crathie. Podrían haber trasladado el acto a cualquier otro día y nadie se hubiera sorprendido".

Camilla parker exigió a carlos que fuera "un hombre".

Aunque según el 'Daily Telegraph', el verdadero motivo de la ausencia fue que Camilla había organizado una fiesta en su casa ese mismo fin de semana con un grupo de amigos. "La fecha de la boda se conocía con ocho meses de antelación, así que resulta extraño", aseguraba.

Detrás de la decisión de la duquesa de Cornualles muchos han visto la mala relación que siempre ha mantenido con los padres de la novia, tanto con Andrés, al que acusa de no haberla apoyado en los peores momentos de su relación con Carlos, como con Sarah Ferguson, que tomó partido por la princesa Diana.

Y es que nadie, parece haber olvidado su tormentosa historia de amor, y de infidelidades, con el heredero al trono. Tampoco el pueblo. Según una encuesta elaborada en 2017, el 67% de los británicos están en contra de que ostente algún día el título de reina y solo un 19% se muestran a favor.

Camila Parker en su visita al colegio. pinit

Y eso, a pesar de los innumerables intentos que se han hecho para mejorar la opinión que los súbditos tienen de ella. Hasta 'BBC' utilizó su voz y su imagen en un anuncio para convertirla en una especie de hada madrina y promover la literatura infantil.

Cuentan que cuando la duquesa se enteró de los resultados de la mencionada encuesta, puso el grito en el cielo y exigió a Carlos que fuera "un hombre" y peleara por el trono y por frenar la creciente popularidad de su hijo Guillermo y, sobre todo, de Catalina de Cambridge.

Y por si fuera poco, Camilla ve fantasmas. Lo contó en televisión. El espectro se le apareció en Dumfries House, una mansión que Carlos compró en 2007. "Me fui y pensé que no quería volver nunca más. No lo hice durante bastantes años", explicó sobre el miedo que había sentido al cruzarse con el alma en pena.

Otras vidas no ejemplares...

- Katy Perry y Orlando Bloom: ¿a punto de casarse?

- Beyoncé, una diva acusada de brujería

- Paul McCartney: el músico que vio a Dios y conoció el infierno