Agoney Hernández, natural de Adeje (Tenerife), se dio a conocer en 'OT 2017'. Es posible que nos encontremos ante un niño prodigio, ya que empezó a tocar la trompeta a los seis años, motivo por el que eligió cursar el bachillerato de Artes Escénicas. Le conocí en la televisión de Castilla La Mancha, donde presentó su 'single' 'Quizás'.

Charlamos con él, de música y de ese chihuahua que nos presenta a 'Corazón'.

Corazón Agoney, ha puesto a su perrita Bambi: el nombre no se corresponde con el tamaño...

Agoney Bambi es una chihuahua de cinco años y fue una elección de mi madre, a ella le encantaba esta raza.

C. Empecemos desde el principio. ¿Quién es Bambi?

A. Es mi perra, y su historia es la siguiente: mi madre tenía una amiga que se la regaló. Era una chihuahua que cabía en una mano. Le pregunté: "¿Quién es?". Y me contestó: "Es Bambi". Y, en ese momento, me enamoró.

C. Aunque son de tamaño pequeño, dicen que tienen mucho carácter.

A. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando la saco a pasear y le suelto, porque se va con cualquiera. Es muy amorosa, nos exige que la mimemos mucho. Se relaciona más con los humanos que con los perros y tiene debilidad por los niños.

C. ¿Necesita algún cuidado especial?

A. Tenemos que controlar la comida por su tamaño, ya que tiene mucho apetito. Además, he tenido que tener cuidado con mis calcetines: me los escondía, y cuando me los iba a poner, no tenia ninguno a mano.

C. Ahora que está de gira, ¿con quién se queda?

A. Antes se quedaba con mi madre, pero falleció hace unos meses. Ahora, se queda con Glenda, mi hermana, y con mi cuñado. Me da mucha pena llevarla de viaje de un lado para otro, porque son muchas horas de avión.

C. ¿Qué hace cuando le oye cantar?

A. Viene corriendo a cantar conmigo. Se pone a ladrar, pero, poco a poco, se va quedando dormida. Es como un bebé.

C. Hablando de niños, parece que ha sido un niño prodigio: tocaba la trompeta con seis años. ¿Se ha consolidado al presentarse a 'OT'?

A. Para mí, 'OT' ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Ha sido la puerta a mi sueño.

Si no fuera por las redes sociales tendríamos muy complicada la promoción"

C. ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la Academia?

A. La primera semana fue muy rara, con los focos, las cámaras... Pensé: "Aquí no me puedo sentir como en casa". Pero, una semana después, se me habían olvidado. Éramos 16 personas luchando por el mismo sueño. Nos hemos tratado con mucho respeto y nos hemos llevado muy bien.

C. Una vez que sale de 'OT', ¿se echa de menos?

A. Mucho. El otro día me encontré un vaso que pertenecía a la vajilla del programa y me puse a llorar. Han sido tres meses, las 24 horas del día viviendo y sintiendo. Es lógico que lo echemos de menos.

C. Ha lanzado su primer single, Quizás, con el que ha alcanzado más de dos millones de visitas en YouTube con su videoclip. ¿Cómo surgió la idea?

A. Estaba preparando otras canciones cuando recibí una llamada de Bruno Valverde y me dijo: "Tengo un tema que es para ti, solo lo puedes cantar tú". Y llegó Quizás. Cuando leí la letra, me puse a llorar de emoción. Estoy muy sensible, es mi primer single en solitario y me siento muy contento.

C. ¿Hasta qué punto es importante para un artista estar en las redes sociales?

A. Son fundamentales. Si no fuera por las redes, tendríamos muy complicada la promoción. Sobre todo, para los que somos jóvenes y estamos en esta era.

C. ¿Se ha creado su propio perfil?

A. En el poco tiempo que llevo, he conseguido que me dejen hacer lo que me apetece. Ahora que estoy de promoción, he elegido la ropa, tengo libertad creativa y puedo decir lo que quiera. En el videoclip, bailo vogue —es un estilo que surgió de los salones de bailes de Harlem—, que yo no lo conocía. Me puse a practicar con profesionales, pero en los directos me dejo llevar por mí mismo, nadie me dice nada Estoy muy agradecido a Universal Music.

