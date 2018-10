21 oct 2018

No sabemos qué está pasando con las celebrities e ‘influencers’ del momento, pero la moda de hacerse cambios de look está más que de actualidad. Sara Carbonero y su corte de pelo, Laura Escanes se rapa, Macarena García apuesta por el rosa, Paula Echevarría vuelve al flequillo y ahora Georgina Rodríguez nos sorprende totalmente rubia. Sí, como lees. Atrás quedó su larga melena morena que hacía juego con su piel. La novia de Cristiano Ronaldo ha visto el momento perfecto para decolorar su pelo y, a decir verdad, no le queda nada mal…

“Me he vuelto loca, me he vuelto rubia”, escribía la celebrity en su cuenta de Instagram, donde ha decidido dar la noticia con un look ‘total Black’ que hace contraste con su ya pelo rubio platino. ¡No nos lo podemos creer! La mamá de Alana Martina, que va a cumplir un año muy pronto, nunca se ha atrevido con este tipo de cambios radicales de look. Aunque sus modelitos siempre han sido atrevidos, Georgina nunca se ha dejado ver con un corte de pelo exagerado ni un color que no sea el suyo.

Venimos notando que desde que se ha asentado en Turín, ciudad italiana donde vive desde hace meses por cuestiones laborales de su pareja Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se deja ver mucho más en las alfombras rojas y ya forma parte del amplio círculo de la ‘socialité’ más aclamada. Este nuevo color de pelo es solo una pista más de todos los cambios que la joven está experimentando en su vida. ¡No hay quien te pare, Georgina!

