Por fín ha pisado un plató de televisión. Alejandra Rubio ha concedido una entrevista a 'Morning Glory' y se ha convertido en la estrella del programa matutino de 'Radioset'. Sin la compañía de su madre, Alejandra se ha desenvuelto muy bien.

Ha tenido tiempo para hablar de todo y ha dejado declaraciones de lo más sorprendentes. Acompañada de su gran amigo, Aless Gibaja, se ha sincerado sobre sus primeros pinitos al cumplir los 18 años: "Me habían hecho fotos pero nunca así de tan cerca", afirma. Sin embargo, esto no es lo que más le ha molestado de los medios.

La hija de Terelu Campos, se ha visto obligada a desmentir la "anorexia" que muchos difundieron: "Cuando cumplí los 18 fue un boom de críticas, todo el mundo me decía de todo. Decían que era anoréxica". No obstante estas críticas no le han afectado en su vida diaria pues, ha conseguido estudiar moda e irse a vivir con su actual pareja, Álvaro Lobo.

Al despedirse, Alejandra Rubio ha querido ser lo más transparente posible y afirmar sus deseos de trabajar en televisión: "Ahora más o menos me planteo la tele, pero enfocada a la moda", concluía. ¿La veremos próximamente en televisión?

