14 nov 2018

Desde que el pasado mes de marzo, la vida de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha dado un giro radical. La joven, 'influencer' y amante de la moda, ha podido comprobar en sus propias carnes lo complicado que es lidiar en las redes sociales. Cada movimiento y cada palabra es puesta el tela de juicio.

No ha parado de lidiar con comentarios más o menos hirientes, ataques y críticas. El último episodio acaba de suceder. Alejandra aseguró en un texto publicado en sus 'stories' que no se consideraba feminista: "Creo en la igualdad, pero no comparto muchas cosas que afirma el feminismo. Yo creo que todo llevado al extremo es malo". Y se armó la mundial.

El feminismo se está llevando a un extremo muy 'heavy'"

Esta empezó a recibir mensajes privados de todo menos agradables, así que dio la cara de nuevo y publicó: "Perdona, pero el feminismo se está llevando a un extremo muy 'heavy'. Me da igual que pongáis mensajes privados súper decepcionadas con frases como 'te me has caído'. Es mi opinión y soy una mujer y opino lo que me da la gana".

No es el primer rostro conocido de mujer que se ve en una encrucijada en las redes sociales por asegurar que no se considera feminista. Hace unos meses, Paula Echevarría también, como Alejandra, aseguró que los extremos no le convencía y que ella lo que se consideraba, por encima de todo, era persona.

En aquella ocasión, también le llovieron los ataques y fue Cristina Pedroche quien salió en su defensa. ¿Encontrará a alguien Alejandra que le eche un cable de cara al público?

