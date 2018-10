23 oct 2018

Miriam Saavedra ya siente la casa de 'Gran Hermano' como suya. Tanto que incluso no ha tenido reparo alguno en contar a Verdeliss los problemas que tuvo cuando mantenía una relación amorosa con Carlos Lozano. Al parecer, junto a él vivió más sufrimiento que alegrías.

Así resumía su vida con el presentador: "Todos los días como una chacha en casa cocinándole y fregándole como a un rey. Me gasté todos mis ahorros en idas y venidas, perdí trabajos… Mi tiempo que vale oro. Mi amor regado por una relación perdida y frustrada. Me demacré".

Pero esto no es todo. Miriam Saavedra ha afirmado, incluso, que tuvo que ir al psicólogo: "Tuve que buscar ayuda con un psicólogo… Me malogró la vida, no me benefició en nada, ¿y encima tenía que darle explicaciones por aceptar un trabajo de colaboradora en ‘Sálvame’?", afirmaba visiblemente afectada.

