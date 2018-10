23 oct 2018

Ángel Garó también quiere ser protagonista. El concursante de 'Gran Hermano VIP' parece no estar muy de acuerdo con los montajes que la producción del programa están haciendo con sus palabras. Todo comenzó cuando a los concursantes les enseñaron un vídeo del humorista, nominando a Darek.

En seguida, Ángel no pudo contenerse, alegando y afirmando que el programa había manipulado sus palabras y que el vídeo estaba fuera del contexto que él había creado. "No me ha gustado nada, Súper, el montaje. Dije que me llevaba bien con él, que estuve una hora para decidir quién era. Dije que no me acordaba ni de los nombres de mis compañeros", afirmaba.

"No voy a hablar más en el confesionario, porque si yo digo culo y era me fui a tomar por culo, no es lo que estaba diciendo", concluía Garó. El Súper no tuvo más remedio que contestarle, alegando que en 'Gran Hermano', los vídeos no se manipulan. Desde entonces, Ángel Garó ha tomado la decisión de no hablar más en el confesionario. ¿Cuánto le durará este arrebato?

Más noticias de 'Gran Hermano VIP'

- 'GH VIP': Suso al borde del abandono tras el ultimátum de su madre

- 'GH VIP': Techi, expulsada

- 'GH VIP': Makoke y Darek se besan dentro de la casa

¿Sabías que Ángel Garó es Capricornio? Consulta su horóscopo