24 oct 2018

Parece que Makoke ya se siente como en casa dentro de 'Gran Hermano VIP'. La concursante no ha tenido reparo en hablar de su rota relación con Kiko Matamoros aunque, ajena a todo lo que sucede fuera de Guadalix, parece que sus palabras han afectado a Laura Matamoros que no ha dudado en defender a su padre.

"Se han dicho cosas de mí que son mentira. En esta separación yo he sido una víctima. A lo mejor se ha echado una novia de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Igual se esperaba que hablase de mis temas. Que iba a llorar, que iba a querer que viniera. Eso para ganar sería genial. He tenido miedo hasta de hablar, Kiko es imprevisible. He tragado mucho y yo creo que no lo conozco tan bien como yo creía", se explayaba Makoke.

Pero a continuación, Makoke explicaba el momento en el que se enteró de que su exmarido había visitado un "sitio de luces": "Me acuerdo de la tarde en la que en 'Salvame' dijeron que Kiko había estado en un bar de lucecitas. Lo llamé y no me lo desmintió, pero me dijo que solo había ido a tomar una copa".

Laura Matamoros no ha dudado en desmontar sus afirmaciones, alegando que: "La información de las lucecitas sale de ella". Sin reparo, la hija de Kiko Matamoros afirmó que Makoke es quien filtra información sobre su padre.

¿Seguirá Makoke hablando de su exmarido

