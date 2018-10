26 oct 2018 T.C.

¡Están de enhorabuena! Helen Lindes y Rudy Fernández están esperando la llegada de su segundo hijo. El matrimonio, que ya tiene un hijo en común, sumará un nuevo miembro a su familia la próxima primavera. Los rumores se desataron durante la gala de los premios de la revista Cosmopolitan, donde la modelo lució un precioso vestido que marcaba una figura algo más redondeada de lo que acostumbra. A pesar de lo evidente, ninguno de los dos han querido confirmar la noticia, de momento.

Fuentes cercanas a esta revista aseguran que la modelo ya habría superado el primer trimestre de gestación, por lo que sería entre los meses de abril y mayo cuando la miss España de a luz a su segundo hijo.

De momento, desconocemos el sexo del bebé, pero seguro que será un buen compañero de juegos para Alan, el primer hijo de la pareja que nació en diciembre de 2016, solo un par de días antes del inicio de la Navidad.

Una romántica boda

Antes, en julio de 2015, Rudy y Helen se dieron el "sí, quiero" en Sa Fortalesa, una precioso enclave del siglo XVII situado en plena bahía de Pollença, en Mallorca. La idílica boda ponía el broche de oro a un noviazgo de cuatro años. Siempre vivieron su relación con la máxima discreción, por ello a su enlace solo acudió su entorno más cercano, un grupo de amigos y familiares que rozaba los 200 invitados. Con escote en la espalda, elaborado en chantilly francés y firmado por Rosa Clará, el vestido de novia de Helen fue uno de los más admirados de la temporada. Durante la celebración, la novia lució otro diseño que solo pudieron ver los asistentes a la boda, porque no se hizo pública ninguna imagen de él, reservando su intimidad para los más cercanos.

Su historia de amor

Su romance comenzó en 2011 con una conversación telefónica que tuvo lugar solo unos días antes de colaborar juntos en una fundación benéfica. Entonces él probaba fortuna en la NBA y, por amor, Helen decidió mudarse a Estados Unidos para convivir con el que se perfilaba como el hombre de sus sueños. Juntos se instalaron en Denver, pero el sueño americano terminó pronto. La escasa probabilidad de jugar llevó a Rudy a volver a España para sumarse a las filas del Real Madrid. En su presentación en el equipo blanco, el jugador estuvo acompañado por la modelo en lo que fue la confirmación oficial de que su noviazgo iba viento en popa.

El reto de la maternidad

La maternidad te da momentos que son maravillosos"

Antes de dar a luz a Alan la modelo se mostraba con miedo por un reto que no sabía muy bien cómo afrontar. "Las noches en vela, no sabía si lo podría soportar, la ausencia de mi madre...". Después, comprobó que no era tan difícil como pensaba y confesó a esta revista que "la maternidad te da momentos que son maravillosos y que no sabría explicar". Es por ello que no se lo han pensado mucho y han decidido que este es el momento ideal para dar un hermanito a Alan. La modelo y el jugador ya tenían en mente que sus hijos se llevarían poco tiempo, "entre dos y tres años", auguraba, y así será. El nuevo miembro de la familia llegará poco antes de que Alan cumpla los dos años y medio, y unirá aún más a una familia que ya es inseparable.

Rudy y Helen son un equipo y no descuidan su vida personal, esos momentos íntimos que fortalecen a la pareja y que, aunque pasen a un segundo plano cuando llegue el nuevo bebé, los recuperarán pasados unos meses como hicieron con Alan. "Delegamos en una amiga que lo cuide un rato y así encajar ese tiempo para nosotros, que es importante". Los ingredientes perfectos para que estos ya padres expertos sepan cómo compaginar su vida de pareja con los momentos familiares.

