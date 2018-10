29 oct 2018

El último capítulo de 'Mi casa es la vuestra' fue todo un ejemplo para muchas personas. Sin embargo, Bertín Osborne se vio obligado a abandonar su propio programa al emocionarse. Estas lágrimas tuvieron un motivo: la visita de Paz Padilla con uno de sus mejores amigos, el pequeño cantante Adrián Martín.

Acostumbrado a cantar en varios escenarios con muchos cantantes de gran índole, Adrián Martín es conocido en España por su hermosa voz. Sin embargo, la hidrocefalia que sufre le ha obligado a visitar tres veces este año en el hospital. Sin embargo, ha sabido superarlo siempre con su alegría.

Por este motivo, Bertín Osborne, que se emocionó por la valentía y alegría que el pequeño cantante sigue teniendo con su corta edad, abandonó el programa al escuchar las palabras que Adrián le dedicaba: "Te quiero a reventar". Bertín le contestaba: "Me has alegrado el verano, solo con verte".

Paz Padilla aprovechó el momento en el que se encontraba sola con Adrián para preguntarle qué es lo que realmente sentía por Bertín: "Me transmite amor y tranquilidad. Cuando leo sus mensajes estoy mejor, me he recuperado por él", explicaba.

