3 dic 2018

Desde que Bertín Osborne comenzara con su programa de entrevistas -primero en TVE y después en Telecinco-, se ha sentado delante de deportistas, actores, políticos, músicos... de primera fila de este país. Sin embargo, parece que hay uno que se le resiste. Y no será porque no lo haya intentado.

Tal y como ha revelado el propio Bertín en una entrevista con la revista 'Qué me dices', Julio Iglesias no ha aceptado la oferta de pasar por su espacio. Ese sería su objetivo de aquí en adelante, puesto que es el nombre más atractivo de todos los que aún no se han sometido a sus preguntas.

Precisamente eso es lo que teme nuestro cantante más internacional: el cuestionario al que le pudiera someter el bueno de Osborne. O, quizás, lo que tema es que los invitados se relajan delante de él y hablan de lo divino y de lo humano en un ambiente distendido, sin darse cuenta que pueden estar yendo más allá de lo que deseaban en un principio.

Creo que se lo debe a España"

Bertín, que sí ha entrevistado a Julio José Iglesias -e incluso a Isabel Preysler-, asegura en la mencionada publicación que le "joraoba" la negativa de Julio. "Probablemente le iba a hacer el programa más bonito, y creo que se lo debe a España, hacer un programa de verdad, importante, de dos horas y media charlando de su vida, porque es un tipo muy especial. Pero no hay manera", explica.

¿Servirá este deshogo público para que Iglesias acceda? No lo creemos, pero Bertín lo seguirá intentando. No nos cabe la menor duda.

