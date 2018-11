12 nov 2018

La semana pasada, Anabel Alonso demostró en ‘Tu cara me suena’ que, además de poner la nota de humor al concurso, también puede coronarse como estrella del ‘show musical’, convirtiéndose en una estupenda Raffaella Carrá. A la sexta fue la vencida, y la humorista pudo entregar los 3.000 euros del merecido premio a Asion, una asociación que ayuda a niños con cáncer. Anabel estaba tan emocionada por poder entregar el dinero como por ver reconocido su esfuerzo, pues ni es cantante ni falta que le hace para convertir el mítico ‘5353456’ en un número disparado.

Por si fuera poco, este viernes la hemos tenido con su ya inseparable Bibiana Fernández para convertirse en Azúcar Moreno. Vaya par… ‘Las retales’ siguen cosechando buenos datos con su debate de mesa camilla en TVE tras ‘MasterChef Celebrity’. Pero, además, Anabel se ha convertido en una auténtica guerrillera de las redes sociales: ella lleva su cuenta personal, pero es en Twitter donde tiene más trabajo, concediendo zascas a diestro y siniestro a los que la insultan. Ella, con humor pero contundente, responde a todos. Y no se corta a la hora de criticar decisiones políticas, declaraciones inconsistentes de líderes o titulares escandalosos. A diferencia de otras figuras que no se meten en charcos, se arremanga para dar su opinión con valentía. A algunos no les gustará, pero esa es la gracia de la libertad de expresión.

Barbra, más que una diva

Barbra Streisand durante su visita a la sección de James Corden. pinit

El ‘carpool karaoke’ es una de las secciones que mejor funcionan en ‘The Late Late Show’ de James Corden, en la CBS. Tanto, que hasta Telecinco se ha inspirado en ella para poner a Belén Esteban entrevistando mientras va conduciendo. Las comparaciones son odiosas. Mientras que la Esteban da el cante, James Corden canta con sus pasajeros: Adele, Paul McCartney, Mariah Carey, Justin Bieber, Britney Spears… Vamos, lo más granado de la industria musical. Pero incluso en esos casos hay que marcar la diferencia entre las estrellas y las divas.

Por primera vez en la historia, el británico ha dejado que otro condujera en su lugar, con la excusa de tener su coche detenido con un cepo. Quien le recoge tras una llamada de emergencia no es otra que Barbra Streisand. En apenas 28 horas, el vídeo ha cosechado 3 millones de visualizaciones y miles de comentarios en Youtube. La cantante, actriz y directora bromea con sus problemas para sacarse el permiso de conducir, se resiste a cantar pero se marca temazos como ‘Enough is enough’ o ‘The way we were’. Barbra está divertida y relata anécdotas que valen oro.

La emoción vuelve a 'OT'

Pablo López durante su actuación en 'OT 2017'. pinit

Desde la entrada de Los Javis, el ‘talent’ ha jugado a buscar más emoción que a entregarse a las polémicas que, finalmente, han hecho ruido en redes pero no han servido para mucho en la evolución de una edición que la que parece haber una distancia entre los concursantes y los espectadores. ‘Mariconeces’ aparte, estaba claro que por ahí andaban los tiros. Parece mentira que no se aprendiera de lo sucedido el año pasado con Pastora Soler, y pudimos ver hace poco cómo Miki sufría al ver que Pablo López estaba presente cuando, televisivamente hablando era más potente ver al catalán sorprenderse, y emocionarse, al descubrir al cantante y compositor después de su actuación. Se trataba de aprender del efecto ’Sorpresa Sorpresa’…

Pero, bueno, como decimos, ha tenido que llegar la gala 7 para que se recuperase algo del espíritu de la pasada edición. Y esta misma semana se ha jugado, por ejemplo, con el corazoncito de los triunfitos al llevar un ‘cover OT’ al segundo pase de micros, sin anunciar, de José Antonio Esteve, el primer concursante de la historia del ‘talent’ que sacrificó su entrada a la Academia por seguir su carrera como médico. Interpretó ‘Nobody but you’, el tema que lleva Famous. Todos lloraron, se emocionaron y pidieron que les hiciera una visita. Todo sea por hacerles más humanos.

