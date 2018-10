30 oct 2018

Compartir en google plus

El pasado 18 de octubre, Aitana Ocaña presentaba por primera vez su libro, 'La tinta de mis ojos'. Un libro que ha triunfado desde su primera publicación y que lamentablemente se ha visto salpicado por una acusación de plagio relacionada con una de las ilustraciones de su libro.

Y es que la fotógrafa Bianca Castellar Calvani, residente en EEUU, denunció públicamente que uno de los dibujos realizados a carboncillo en el libro, estaba copiado de una de sus fotos y por lo tanto la autora decidió reclamar sus derechos. Algo que se volvió en contra de la cantante ya que ella afirmaba haber diseñado sus ilustraciones.

Pero ahora y tras la gran tormenta de acusaciones, Aitana ha decidido pronunciarse al respecto y admitir su error: "En mi libro aparecen tres retratos. Dos de ellos están firmados por un documento de derechos de autor porque yo misma quise encargarme de que eso quedara listo y bien hecho. En cuanto al tercer retrato lo dibujé hace dos años con una fotografía y además lo hice para mi blog de dibujo en segundo de bachillerato. Cuando la encontré de nuevo en tumblr no ponía ni de quien era ni quien era ella. Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío", admite la cantante de 'Teléfono'.

"Yo me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estar en el libro. Es lo más correcto y lo más coherente. Gracias", ha concluido Aitana a través de su cuenta de Twitter.

Un comunicado en el que sus inseparables fans también han apoyado incondicionalmente a la cantante. Y es que la publicación ya cuenta con cientos de comentarios repletos de mensajes de apoyo y cariño para Aitana.

Más noticias de Aitana Ocaña...

- Aitana y Miguel Bernardeau comparten sudadera

- Aitana y el top de Asos que ya amenaza con agotarse

- Aitana Ocaña cazada cenando a solas con el hijo de Ana Duato

¿Sabías que Aitana Ocaña es Cáncer? Consulta su horóscopo