31 oct 2018

Días duros para Aitana Ocaña, que ha tenido que reconocer que uno de los dibujos que incluye su libro 'La tinta de mis ojos' no es suyo. Vamos, que reconoció las acusaciones de plagio que saltaron a los medios un par de días antes, eran ciertas.

Ahora, una fan de 'OT' -más concretamante seguidora fiel de Miriam Rodríguez, compañera de edición de Aitana-, le ha dedicado unas duras palabras en una carta pública colgada en su cuenta de Twitter y que se ha convertido en viral. Unas palabras que aluden a que está buscando fama en vez de calidad musical.

Tras pedirle perdón por si sus palabras le ofende, carga contra ella con rotundidad: "No entiendo nada Aitana, me da miedo y tristeza lo que estás haciendo. Temo que el rascacielos que quieres construir se caiga por empezarlo por el tejado y no por los cimientos".

"Decías que saldría tarde, porque querías ir despacio y que de momento no harías remix ni colaboración. Ahora resulta que sacas disco partido en 2 para obtener doble beneficio, con remix y una colaboración forzada que busca darte fama y subir seguidores pero no CALIDAD", continúa.

Trabaja duro para conseguir las cosas por méritos propios"

"Musicalmente Lele no te aportada NADA, te resta -y la entrevista donde dice que es tu amiga pero no sabe tu nombre es bochornosa-. Cruzas el charco corriendo cuando aún no has aprendido a caminar", añade en esas palabras que ya han dado la vuelta al mundo cibernético.

"Ten cuidado porque en vez de comerte el mundo puede que el mundo te coma a ti. No seas una marioneta. Corta los hilos, fórmate, aprende, empápate de conocimientos, TRABAJA duro para conseguir las cosas por méritos propios… y ahí sí que podrás con todo, la recompensa se saborea mejor", concluye.

Este comentario para Aitana creo que lleva tantísima razón... Ojalá se de cuenta a tiempo pic.twitter.com/u8aS2nCTUR — Lionsmiriam (@lionsmiriam) 28 de octubre de 2018

Más noticias de Aitana Ocaña...

- Los besos que demuestran la relación de Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau

- 12 veces que quisimos copiarle el look a Aitana Ocaña

- Las fotos en bikini de Aitana Ocaña que han incendiado las redes sociales