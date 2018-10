30 oct 2018

Hoy Cristina Pedroche ¡cumple los 30! Un gran día y una nueva etapa sobre la que más que feliz, la presentadora admite estar mucho más "nostálgica" y "hasta incluso triste" de lo normal. Y es que aunque los años por ella cada vez pasan mejor parece que la presentadora ha preferido abrirse a sus seguidores y reflexionar sobre lo que ya parece una especie de 'crisis de los 30'.

Y es que Cristina Pedroche ha compartido, a través de Instagram y junto a uno de sus 'selfies' dica reflexión, en la que admite que en los momentos previos a su cumpleaños "me pongo súper nostálgica y a veces lo puedo hasta confundir con tristeza. Lógicamente no tengo ningún motivo para estar triste, la vida me sonríe, tengo una familia maravillosa, el mejor marido del mundo, un trabajo que me encanta en el que me lo paso muy bien... Pero me pongo como 'tontita' cuando se acerca el 30 de octubre. Y supongo que este año más ya que cumplo 30 años y me pregunto: ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré disfrutando la vida a tope?", ha confesado la presentadora.

Una reflexión en la que ella misma acaba llegando a la conclusión de que está mejor que nunca: "Yo creo que sí, que estoy donde siempre he querido. Me gusta la mujer en la que me estoy convirtiendo. Adoro ver cómo he ido evolucionando durante estos (casi) 30 años. Estoy orgullosa de mí. Me gusta siempre querer más. Pero todo esto no impide que sienta algo de 'pena' al cumplir años. Al hacerme 'vieja'. Sé que es una tontería pero siempre me ha gustado compartir con vosotros mis sentimientos y no me gustaba la idea de guardar todo esto solo para mí. Gracias por estar siempre aquí (para bien o para mal). Todo me hace madurar", concluye.

Una publicación que en apenas un día ya cuenta con más de 74 mil 'me gusta' y miles de comentarios repletos de mensajes de ánimo de sus seguidores. "Piensa que el tiempo pasa no para hacernos más viejos sino más sabios y como se suele decir, la experiencia es un grado. Además recuerda que solo se ve bien con el corazón lo esencial es invisible a los ojos", le recuerda uno de ellos.

Está claro que Cristina Pedroche está mejor que nunca y sus seguidores han sabido recordárselo mejor que nadie, a través de sus mensajes. ¡Felicidades!

