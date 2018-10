30 oct 2018

Cualquiera que tiene redes sociales se expone a ello. Los 'hackers' están a la orden del día e intentan por todos los medios hacerse, aunque solo sea unos días, con las cuentas de las celebridades para hacerse pasar por ellos.

Esto es lo que ha sufrido Thalía, una de las triunfitas de 'Operación Triunfo 2017'. Al parecer, la cantante ya ha recuperado su cuenta de Twitter: "Hola familia, he recuperado la cuenta de Twitter pero no puedo entrar en Instagram. Todo apunta a que ahora me han hackeado la cuenta de Instagram. Nada más publicar los dos stories me ha sacado directamente y ya no puedo entrar. Si veis cosas raras ya sabéis que no soy yo", escribía en un 'twet'.

Ahora, la cantante tendrá que recuperar su cuenta de Instagram, algo que no será nada fácil. Por el momento, la triunfita no ha sacado ningún 'single', aunque hace unas semanas anunció que ya estaba manos a la obra. Esperemos que Thalía recupere sus redes sociales y todo vuelva a la normalidad.

