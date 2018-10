29 oct 2018

Julia, de 'OT 2018', ha vuelto a despistar a sus fans que ya soñaban con un romance entre la concursante y Carlos, su compañero en la academia. Algo que ha ocurrido después de que Julia fuera pillada por las cámaras del canal 24 h del programa, escribiendo una carta en su diario dedicada a su novio.

Carta en la que Julia confiesa echar de menos a su chico y que la concursante ha escrito días después de que un supuesto beso en los labios con Carlos desatase los rumores de una nueva pareja en 'OT 2018'.

"Estar aquí es estar en otro mundo en el que no estás" (...) "lo que pasa es que si tú no estás yo no estoy" se puede leer en el texto de su diario, en el que también confiesa que ella no está siendo ella misma al 100%.

Así me he quedado a ver que Julia le escribió ayer una carta a su novio Javi ¿Y Carlos? #Julright Julia de dice a su novio: "Estar aquí es estaren otro mundo. Un mundo en el que no estás" #OTDirecto26OCT@OT_Oficialpic.twitter.com/YL0XXjfF0F — DCGroup (@DCGroupVlogs) 27 de octubre de 2018

Unas declaraciones que han alarmado a los muchos fans del programa, que ya veían entre Carlos y Julia la pareja perfecta para esta nueva edición en la academia. Cierto o no, lo que está claro es que ambos concursantes tienen una gran complicidad que han demostrado tanto en los ensayos, como en las actuaciones y en su día a día en la academia.

Más noticias de 'OT 2018'...

- Primera bronca en 'OT 2018': Noelia y Julia tienen un encontronazo

- Telecinco bromea con Sabela ('OT 18') en Twitter

- 'OT 2018', gala 5: ¿por qué se pusieron tan nerviosos Miriam Rodríguez y Pablo López?