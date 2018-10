31 oct 2018

Para Agoney y el resto de concursantes de la pasada edición de 'OT' el fenómeno social que han tenido que experimentar desde su salida de la academia ha sido imparable y de hecho, continúa siéndolo. Todos ellos han tenido que afrontar una gran presión dentro y fuera de la academia, así como una fama que no tenían en sus inicios en el programa.

Algo sobre lo que Agoney ha decidido sincerarse a través de una entrevista en el ABC, dejando claro el lado negativo de su paso por el programa. "Lo pasé bastante mal. A veces, fue muy complicado para mí. Soy muy tranquilo y era complicado", confiesa sobre la presión vivida en la academia" y asegura que una de las peores partes fueron los excesivos consejos: "personalmente, me dio muchas cosas buenas y también me creo muchas inseguridades. Tantos consejos tantas veces 24 horas te cambia todo tu ser y pierdes un poco tu esencia. Y entonces te vas y a lo mejor es, a veces, mejor para mantener tu esencia limpia, aunque no le guste a todo el mundo. A mí me la arrancaron", asegura el cantante. Aún así asegura que no se arrepiente de haber hecho lo que sentía en cada momento.

Pese a lo difícil que fue para él su paso por el 'talent show', Agoney ahora atraviesa por una de sus mejores etapas como artista y es que está a punto de comenzar una gira de conciertos que le llevará por ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona y Zaragoza, además de dos nuevos shows que están previstos en la Ciudad Condal con los concursantes de 'OT 2017' (27 y 28 de diciembre).

