10 nov 2018

Es uno de los triunfitos de los que más se habla últimamente. Agoney acudió el pasado viernes, 2 de septiembre, a Los 40 Music Awards, y no fue precisamente por su voz por lo que llamó la atención.

Su vestuario fue una de las cosas más llamativas: un accesorio con forma de columna vertebral marcó su estilo durante toda la noche. Sin embargo, sus declaraciones fueron más sorprendentes todavía. Agoney quiso opinar sobre la polémica de Itziar Castro, expulsada de la academia de 'Operación Triunfo' por no conseguir los resultados esperados.

"Lo que he podido ver de Itziar ha sido que lo ha hecho todo con mucho cariño y de una manera muy limpia", opinaba. Sin embargo, no ha tenido las mismas palabras sobre los Javis, los que fueron sus profesores en la academia: "Yo no lo pasé muy bien en las clases de Interpretación en mi edición. Los profesores no sabían la situación personal de cada uno y quizá tenían que haber tenido un poco más de cuidado, con todo el respeto y el amor del mundo", afirma.

¿Tendrán algo que decir al respecto los nuevos profesores de interpretación de 'Operación Triunfo 2018'?

