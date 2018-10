31 oct 2018

Hubo un tiempo en el que Marisol pensó que sería buena idea sacar unas memorias. El encargado de escribirlas sería Francisco Umbral. Y con el periodista tuvo varias conversaciones para que tuviese testimonios con los que rellenar las páginas de ese libro. Ahora, la revista 'Vanity Fair' ha sacado a la luz fragmentos de esas charlas.

Algunos de ellos son estremecedores. Nos referimos a aquellos en los que desvela que sufrió abusos sexuales. "Me llevaban a un chalet del Viso y allí había gente importante, gente del régimen, a verme desnuda, a mí y a otras niñas. A mi madre, cuando venía a verme, los Goyanes la ponían a comer en la cocina", le contó Pepa Flores a Umbral.

Al parecer, el periodista animaba a la cantante y actriz a que le diese más detalles, pero ella le respondió: "No me atrevo, no me fío de ti, Umbral".

La mencionada revista habla con el entorno de Marisol para intentar profundizar en el tema. Uno de los que presta su testimonio es su exmarido, Carlos Goyanes, que contesta tajante: "¿Si todo hubiera sido tan horrible como se dice, se habría casado conmigo? No tiene sentido". Unas palabras con las que pone en entredicho algo tan grave como los abusos sexuales que habría sufrido Marisol.

Más noticias de abusos sexuales...

- Nieves Herrero confiesa que sufrió abusos sexuales de niña

- Nicholas Cage reaparece tras ser acusado de abuso sexual

- Arnold Schwarzenegger: "Me pasé de la raya con varias mujeres"