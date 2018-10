31 oct 2018

Hoy se va a llevar a acabo la Gala 6 de 'Operación Triunfo 2018', y aunque muchos no lo quieran, será un programa diferente. Esta mañana saltaba la noticia: Itziar Castro deja de ser profesora de la academia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Estas preguntas son las que se estaban haciendo todos los fans de 'OT'.

Ahora ya tenemos la respuesta y ha sido gracias a la protagonista de esta historia, que se ha pronunciado a través de un comunicado en sus redes sociales -también la productora le ha dado la réplica-. Con la ayuda de sus representantes, ha querido explicar su versión de lo que realmente ha ocurrido. La actriz comenzaba su discurso dejando claro que la decisión de su despido ha sido unilateral, habiendo sido comunicada de forma precipitada.

"La decisión de que Itziar Castro no continúe como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase. Ha dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en él está fuera de toda duda, ya que en estas seis semanas se ha volcado en su trabajo como profesora de Operación Triunfo", comenzaba el comunicado.

Y añade: "No tiene otros compromisos profesionales a los que vaya a dedicarse, como se ha insinuado en varios medios, y este no es el motivo por el que deje el programa. En 22 años de carrera jamás ha dejado un proyecto a medias ya que es una luchadora nata y las críticas no son para ella un problema por que lleva años acostumbrada a ellas".

Aunque en este comunicado Itziar Castro ha asegurado que volvería sin dudar a dar clase en la academia, después de su despido no volverá a pronunciarse más. Es la primera vez, en diez ediciones, que la organización de 'Operación Triunfo' despide a un profesor en mitad de la edición.

