1 nov 2018

A las 00.30, Roberto Leal -que dará las Campanadas este año- cogía el sobre con decisión para dar a conocer el resultado de las votaciones. En el escenario, Marta y Damion jugándose una nueva expulsión de 'OT 2018'. La audiencia había hablado y, con el 59% de los votos, era ella la que se quedaba.

O lo que es lo mismo, a un Damion que pasaba el trago con una sonrisa, le tocaba hacer las maletas y despedirse de la Academia después de un mes y medio de concurso en el que, por supuesto, ha echado de menos a toda esa gente que tiene fuera y con la que se reunirá.

"Me lo llevo todo de aquí, sobre todo a esta gente", decía emocionado y rindiendo este pequeño homenaje a sus compañeros de concurso. Y añadía: "Aquí me he sentido aceptado como soy, algo que no siempre ha sido así".

