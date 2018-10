1 nov 2018

En la noche de Halloween y esa en la que Damion se fue a casa y Marta consiguió seguir en el concurso, Noelia y Marilia fueron las nominadas. Las dos concursantes de 'OT 2018', se jugarán el próximo miércoles con sus voces continuar en la Academia que dirige una Noemí Galera que ha mostrado esta semana su desesperación con los chicos.

Las palabras del jurado que determinaban que Marilia era una de las candidatas a ser nominadas -la que se salvó gracias al favor de sus compañeros fue María-, salieron de la boca de Joe Pérez: "No estamos viendo a la Marilia que queremos ver". Y, así, se convertía en una de las candidatas a concluir su paso por el 'talent' dentro de siete días.

En la misma línea iba el mensaje que Ana Torroja, como portavoz del jurado, le dedicaba a Noelia: "En vez de crecer te has estancado, has entrado insegura y no sabías muy bien dónde colocarte".

Tampoco les favorecían las palabras de Noemí Galera: "Noelia tú has desafinado cariño, y tú, Marilia, has tenido problemas en las segundas voces. María, tu actuación de hoy se ha quedado cortita y Miki ha desafinado solamente en la última frase". Toca hacer examen de conciencia y trabajar...

Las canciones con las que se jugarán seguir o no en esta edición de 'Operación Triunfo', se conocerán en a tarde de este jueves. De ese designio dependerá, muy mucho, que sigan siendo o no concursantes del programa.

