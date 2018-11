4 nov 2018

AVANZA ONG es una Asociación sin ánimo de lucro que ha cumplido ya 16 años, desempeñando una estupenda labor con las familias más desfavorecidas de la Comunidad de Madrid. Surge con una idea muy clara, la de conectar a personas que necesitan ayuda, con empresas que están dispuestas a proporcionarla.

Corazón Paloma Ascaso es su Presidenta…

Paloma En realidad, todo empezó antes. Y tengo que decirte que fue gracias a un jamón. Era Navidad y, como cada año, mi padre había recibido la cesta de su empresa, con muchas cosas, incluido un jamón. Días después, llegó mi hermana, ilusionada, con otro jamón, que le habían regalado en el trabajo. Decidimos que era necesario compartirlo con otra familia que lo estuviera pasando mal y había muchas, porque estábamos atravesando una época de crisis. Nos fuimos a una ONG, nos dieron los datos de una familia necesitada, compuesta por cuatro miembros: padres y dos niños y decidimos hacerles una cesta a medida, abrimos la despensa de casa y metimos: chocolate, leche, aceite, alimentos de primera necesidad que nos gustaban a nosotros y que intuíamos que a ellos también y, por supuesto, el jamón… Además de juguetes para los niños.

C. ¿Y aparecieron, por sorpresa, en la casa de esa familia?

Paloma Nos presentamos un sábado húmedo y lluvioso y nos abrieron, asustados, porque no esperaban a nadie. Nosotros llegamos con una sonrisa de oreja a oreja y con muchas ganas. Les dijimos de parte de qué entidad veníamos y les aseguramos que todo era gratuito, por supuesto. La casa era sumamente pequeña, carecían de electricidad, y no tenían baño. Lo dejamos todo encima de la mesa. Los niños corrían alrededor, los padres lloraban… Estuvimos poquito rato, pero vimos lo que realmente se podía conseguir, con un pequeño esfuerzo.

C. Y vieron que hay mucha necesidad en la sociedad, pero también son muchas las empresas que están deseando colaborar.

Paloma Exacto. Poquito a poco fuimos llamando a las puertas de muchas empresas y nos dimos cuenta también de que la gente es buena por naturaleza y lo que quiere es echar una mano.

C. Y así, llamando a muchas puertas, es como surge ese nexo con algunas firmas, entre ellas: Durán Joyeros. Inmaculada Albarracín Durán es responsable de Comunicación y Proyectos Especiales de Durán Joyeros y aunque no le gusta aparecer en medios, hoy está aquí…

Inmaculada Sí, porque hay mucha necesidad y toda ayuda es poca…

C. ¿Cuándo y cómo nace este flechazo entre Durán Joyeros y Avanza ONG?

Inmaculada Hace cinco o seis años ya. ¿Sabes qué ocurre?, que hay muchas entidades que piden, pero no son transparentes. Tú preguntas cómo va a llegar el dinero a la gente que lo necesita y te contestan: “Haremos llegar lo que sobre”. Con Avanza ONG llega todo, porque se nutre de muchos voluntarios, que colaboran y que no cobran nada.

“Hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo”

C. Durán Joyeros es una empresa solidaria, desde siempre…

Inmaculada Nuestro bisabuelo creó una sociedad de socorros mutuos, un fondo para que cuando un trabajador estuviera enfermo, su familia pudiera tirar de ese fondo y seguir manteniéndose a flote. Algo parecido a lo que luego ha sido la Seguridad social.

C. Hay mucha gente detrás de Avanza ONG, empujando y me refiero no solo a las empresas, sino también a los voluntarios.

Paloma Tenemos voluntarios, por un tubo (risas).

C. Y lo que más llama la atención es ver cómo, entre ellos, hay infinidad de niños.

Paloma Nos encanta fomentar el voluntariado familiar, además del corporativo con empresas y el de amigos, porque hay grupos de universitarios que antes de salir de fiesta, pasan por la sede de la Fundación, echan una mano y luego se van. La gente joven proporciona una alegría tremenda. El hecho de que los padres puedan transmitir y compartir valores con sus niños es una oportunidad que no la hay en todas las ONG. Además, nuestros amigos se han ido casando y teniendo hijos, con lo cual, o venían con ellos, o no podían hacer nada. Ha ido sucediendo así de una manera natural.

C. ¿Cómo reaccionan los niños cuando entregan una cesta a una familia que no tiene sus necesidades cubiertas?

Paloma Para ellos es un momento de reflexión interna. Muchos preguntan: “¿por qué les pasa esto a estos niños?, ¿qué han hecho?, ¿por qué les ocurre a ellos y a nosotros no?”. No les cuadra.

C. ¡Qué difícil para un padre contestar a eso!

Paloma Pero, también es una satisfacción hacerles ver que ellos están poniendo su granito de arena y que gracias a su esfuerzo, preparando cestas, cajas, regalos, estos niños van a pasar la Navidad un poquito mejor. Es transmitirles la solidaridad, por un lado y la responsabilidad, por otro.

C. En unos días se celebrará el Rastrillo solidario…

Paloma Comenzamos el 6 de noviembre. Tenemos de todo: juguetes, alimentación, joyas, libros…Todo nuevo, donado por empresas y a precios mucho más asequibles que en tienda, a disposición de todos los que quieran venir.

C. Pero hay muchos más proyectos. Por ejemplo: ‘Navidad para todos’.

Paloma Preparamos cestas de navidad para familias desfavorecidas. Este año van a ser 1.350. Las llenamos de productos básicos de alimentación, pero también de juguetes y de regalos.

Inmaculada Pero lo hacen a medida, son cestas personalizadas.

Paloma Sabemos quiénes las van a recibir, miembros de la familia, edades, si hay problemas de alergias, de alcohol… pero todo codificado, para mantener la confidencialidad de los datos.

Inmaculada Además, se preparan 3.000 cenas de Navidad, que elaboran los voluntarios. Son cenas con langostinos, con uvas, y lo más importante: con dignidad. En Avanza ONG se le da mucha importancia a eso, a tratar a todos como nos gusta que nos traten a nosotros.

C. Un proyecto precioso es el de ‘Ponte a punto’.

Inmaculada Con este proyecto queremos resolver la raíz del problema, dando cursos de formación y cualificación para personas en exclusión social. Intentamos que se vayan integrando en la sociedad y vayan cogiendo confianza en sí mismos y que se den cuenta de que pueden enfrentarse a lo que quieran. Estamos consiguiendo un 90% de éxito en la tarea de encontrarles un puesto de trabajo.

C. El proyecto ‘Ángeles’ apoya a madres abandonadas o maltratadas…

Inmaculada Son madres que necesitan un empujón, una ayuda. Damos todo lo que podemos: yogures, leche, pomadas, cochecitos de segunda mano, ropita de bebés… Intentamos dar todo el refuerzo material y humano que podamos

C. Y están presentes en una de las zonas más deprimidas de la Comunidad de Madrid, la Cañada Real…

Paloma Estamos para lo que necesiten. Existe un trabajo colaborativo de todas las entidades benéficas que ayudan allí: Cruz Roja, Secretariado gitano, Cáritas… Nuestra preocupación máxima es que las personas vivan con dignidad. Llevamos agua, ropa, alimentación… Allí hacemos una de nuestras cenas de Navidad.

C. El hecho de atender a familias en exclusión social que están tan cerca, tiene toda la intención, ¿no?

Paloma Sí, porque se puede ayudar lejos, dando dinero, que está muy bien, pero meterte a fondo, remangarte y hacer lo que se necesite: servir una mesa, cargar una furgoneta, jugar con los niños… Eso solo se puede hacer aquí. Hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo, porque no hay tantas entidades que faciliten las actividades.

Inmaculada Es que hay muchas personas que no tienen dinero para dar, pero sí tienen manos para ayudar.

Paloma Todos colaboramos. No sabes cómo corta jamón Inmaculada y los platitos que prepara con un gusto exquisito.

Inmaculada Siempre te colocan donde puedes ser más productivo. A mí me ponen en la cocina porque me encanta.

C. Y todos podemos echar una mano. ¿recordamos cómo colaborar?

Inmaculada Nuestra web: www.avanzaong.es. Y desde el día 6 hasta el 18 de noviembre, podéis acercaros a nuestro rastrillo de 11.00 de la mañana a 20.30 de la tarde, en el Paseo de la Habana, 174. Os esperamos a todos.

